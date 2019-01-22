В Семикаракорске 15-летний школьник до смерти избил молотком отчима, защищая мать

СЕГОДНЯ 15:50 2019-01-22T15:52:57+03:00

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В Семикаракорске возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который до смерти избил своего отчима. Как сообщили в следственном комитете, по словам школьника, он схватился за молоток, защищая собственную мать. Трагедия случилась на следующий день после наступления нового года.

- По версии следствия, несовершеннолетний, находясь по месту своего жительства, увидев конфликт между своей матерью и отчимом, в ходе последующей ссоры нанес отчиму удары кулаком в лицо, а затем, взяв со стола металлический молоток для отбивания мяса, нанес им не менее шести ударов в область головы, - говорится в сообщении СУ СК России по Ростовской области.

Избитого отчима доставили в больницу, но травмы оказались очень тяжелыми. Спустя две недели он скончался. В следкоме добавляют, что в ходе расследования уголовного дела «будут установлены причины и условия, способствующие совершению особо тяжкого преступления несовершеннолетним».