В Новочеркасске пассажиры избили таксиста, забрав планшет

СЕГОДНЯ 16:13 2019-01-22T16:15:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новочеркасске возбудили уголовное дело по факту нападения на водителя такси. Как рассказал сам потерпевший, он подвозил четверых нетрезвых пассажиров, между ними возник конфликт, который перерос в драку. Во время потасовки один из молодых людей отобрал планшетник и сбежал. Водитель обратился с заявлением в полицию, попросив найти и наказать обидчиков.

- По подозрению в совершении преступления оперативники уголовного розыска вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в возрасте 29 лет, - пояснили в правоохранительных органах.

Планшетник уже вернули законному владельцу. Что касается знакомых подозреваемого, которые также находились в такси, то их действиям еще будет дана правовая оценка.