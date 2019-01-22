В Новочеркасске пассажиры избили таксиста, забрав планшет
В Новочеркасске возбудили уголовное дело по факту нападения на водителя такси. Как рассказал сам потерпевший, он подвозил четверых нетрезвых пассажиров, между ними возник конфликт, который перерос в драку. Во время потасовки один из молодых людей отобрал планшетник и сбежал. Водитель обратился с заявлением в полицию, попросив найти и наказать обидчиков.
- По подозрению в совершении преступления оперативники уголовного розыска вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в возрасте 29 лет, - пояснили в правоохранительных органах.
Планшетник уже вернули законному владельцу. Что касается знакомых подозреваемого, которые также находились в такси, то их действиям еще будет дана правовая оценка.