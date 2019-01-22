Татьянин день 2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий

СЕГОДНЯ 16:38 2019-01-22T16:41:59+03:00

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Татьянин день в Ростове-на-Дону: программа мероприятий. Как рассказали в мэрии города, в этом году традиционный праздник студенчества города с размахом отметят во вторник, 22 января, в конгресс-холле ДГТУ. Гостей ждут в 18:00. Ожидается, что там будут присутствовать около 1 400 человек.

Там состоится студенческий конкурс красоты среди Татьян. Студентки 16 вузов и колледжей с этим прекрасным именем расскажут о себе в конкурсе «Визитка», а также устроят на сцене дефиле «Татьяна - Донская красавица». Также команды-участницы от каждого вуза через творчество расскажут о своем учебном заведении. А после выберут лучших. Им вручат кубки, а красавицы получат памятные ленты.

Здесь же наградят победителей фотоконкурса о Ростове-на-Дону, которые набрали в соцсетях наибольшее количество лайков. Финалом праздника станет песня «Зажигает молодежь», которую участники споют хором.