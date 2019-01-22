«Два богатыря и неваляшка»: Павел Деревянко выложил снимок с Федором Емельяненко

СЕГОДНЯ 17:06 2019-01-22T17:17:00+03:00

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Легендарный Федор Емельяненко, заявивший о желании завершить карьеру, отправился в США, где 26 января встретится в финале Гран-при Bellator с американцем Райаном Бейдером (поединок обещает быть крутым).

Гордость российских болельщиков сопровождает большая группа соратников и друзей, среди них - уроженец Таганрога Павел Деревянка (это он в главной роли в фильме «Неваляшка»). Еще перед поездкой актер пообещал рассказывать о пребывании в Лос-Анжелесе и слово свое сдержал.

Одно из последних фото с Федором Емельяненко вызвало большое количество откликов фанатов (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - автр): «Уау!», «Два богатыря и неваляшка», «Удачи Вам!», «Ждём с нетерпением с победой», «Один вообще не богатырь)))Под богатыря закосил», «Спасибо,Павел...что до Боя в такой домашней обстановке лицозрел Последнего Императора», «Вы классные, победы!».

pablo_derevyanko Три богатыря Ну, один из них, точно! @fedoremelianenkoofficial @nikita_lushnikov и #паблонарайоне

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