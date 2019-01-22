Рука сломана?! Экс-участницу «Дома-2» жестоко раскритиковали за фотошоп в Инстаграме
Экс-участница «Дома-2» Марина Черкасова (она же - Мексика, она же - уроженка небольшого села на севере Ростовской области) вновь возбудила сердца и умы поклонников, выложив новую карточку в Инстаграм, где у нее свыше 622 тысяч поклонников.
Как всегда полуобнажена. Татуировки. Куда без них? Ну и снимок достаточно сильно обработан.
На последнее обратили внимание фолловеры (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены): «Вас не смущают два закрытых перелома руки, которая держит телефон?», «Переделайте уже нормально нос и си##ки чтобы она их не фотошопила уже бедняга, «Милая», «Какие все злые, где тут видите фотошоп?», «Могу понять раз, может, два раза подобной фотосъемки, но если у нее в ленте постоянно подобное идёт, то не знаю, чего вы ожидаете, кроме негатива?», «Еще раз грудь увеличила», «Люди не будьте на столько злы к ней!».
Сама девушка никак не отреагировала не комментарии.
Напомним, Марина Мексика прошлым летом стала героиней второго сезона проекта «Инстаграмщицы» («Пятница»).
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