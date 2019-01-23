Автобусы "Батайск - Ростов" могут пустить по Ворошиловскому мосту

СЕГОДНЯ 09:40 2019-01-23T09:40:46+03:00

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Министерство транспорта донского региона рассматривает вариант корректировки маршрута «Батайск - Ростов». Предполагается, что в ближайшее время автобусы вновь будут ходить через Ворошиловский мост, затем по Седова, Соколова и конечная остановка на Станиславского (ранее именно отсюда отъезжали автобусы в Батайск). Уже объявлен конкурс на обслуживание маршрута, получившего номер «214». Итоги тендера должны объявить в конце следующего месяца.

Напомним, ранее губернатор области говорил о том, что определяют места для остановочных комплексов.

- Сейчас адаптируют маршруты автобусов для комфортного передвижения жителей Батайска и ростовчан, - сказал губернатора Василия Голубева. - Будут запущены новые маршруты. В районе стадиона появится несколько новых остановок. Возможность переезда через Ворошиловский мост, чтобы максимально быстро добраться в центр города, конечно, будет.