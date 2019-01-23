2019-01-23T10:02:13+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону к 2,5 годам приговорили уроженца Дагестана за видео в Интернете

Запись оправдывала терроризм
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Суд признал вину уроженца Дагестана.Суд признал вину уроженца Дагестана.Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Северо-Кавказском окружном военном суде (дислокация - Ростов-на-Дону) вынесли приговор уроженцу Дагестана, который четыре года назад опубликовал запрещенное видео в Интернете.

- Согласно версии органов предварительного расследования, в марте 2014 года Магомедов в целях распространения идеологии терроризма среди широкого круга лиц разместил на своей общедоступной странице видеоматериал, содержащий публичное оправдание терроризма, - сообщила пресс-служба ведомства.

В соответствии с приговором суда Магомедов признан виновным. Ближайшие два года и шесть месяцев он должен находиться в колонии поселения.

Напомним, ранее вынесли приговор вербовщику террористов. В течение полугода (с лета по декабрь 2016-го) он искал сторонников в Дагестане и Краснодарском крае. Суд признал его виновным, назначив наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

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