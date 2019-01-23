В Ростовском зоопарке тигр бросился на ребенка

СЕГОДНЯ 10:13 2019-01-23T10:33:45+03:00

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В социальной сети появилось видео из Ростовского зоопарка, на котором запечатлено, как компания молодых людей дразнит тигра, гуляющего в вольере. Молодежь проигнорировала табличку "Животное опасно" и спровоцировала его на агрессию. На ролике запечатлено, как хищник подпрыгнул, когда к нему подошел мужчина с ребенком на плечах, и только толстое стекло спасло малыша от мощных когтей и клыков.

- В конце девушка в шапке с бубонами начала кидать камни и снежки через ограду в животное, - пишет женщина, выложившая видео в городской паблик. - Нужно было видеть глаза животного, наполненные злобой и обидой. Будьте людьми!

Посетители ростовского зоопарка дразнят тигра 20.1.2019.Ростов-на-Дону Главный

В комментариях ростовчане осудили поведение людей на видео. Многие отметили, что отсутствие ограды моментально вразумило бы их. Некоторые комментаторы посетовали, что посетителей зоопарка нужно было не снимать, а сделать им замечание, либо вызвать охрану.