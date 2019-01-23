Ростовчане вступились за таксиста, высадившего на полпути пассажирку с детьми

СЕГОДНЯ 10:35 2019-01-23T10:37:34+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают видео, на котором пассажирка такси скандалит с водителем, не довезшим ее до места назначения. Женщина ехала с мужем и двумя детьми, и ее вывело из себя то, что шофер выгнал малышей на мороз, да еще забрал деньги за проезд.

- Женщинa закурила в сaлоне при собственных детях, из-за чего водитель отказался везти их до пунктa назначения, - написал пользователь, выложивший ролик на общественной обсуждение. - Водитель вернул пассажирке деньги за расстояние, которое машина не проехала, остановился, и попросил всех покинуть автомобиль. Реакция возмущенной пассажирки не заставила себя ждать - онa моментально взбесилась, достала свой телефон, и начала снимать водителя, при этом матерясь при собственных же детях. В итоге водитель не выдержал и выгнал всех из машины.

Яжмать против таксиста.Ростов Главный

В комментариях ростовчане встали на сторону таксиста, хотя некоторые отметили, что водители сами нередко начинают курить при пассажирах. Люди отметили, что у шофера титаническое терпение, и пожалели детей, которые растут в семье скандалистки, снявшей это видео.