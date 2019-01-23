В Ростове-на-Дону девушка на иномарке сбила ребенка во дворе многоквартирного дома

СЕГОДНЯ 14:39 2019-01-23T16:02:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовские автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась в среду, 23 января, во дворе многоквартирного дома по улице Жмайлова.

- Около 09:45 во внутридворовом пространстве водитель «Форд Фокус» допустила наезд на несовершеннолетнего 2008 года рождения, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - В результате ребенок с травмами был доставлен в больницу.

По словам 32-летней ростовчанки, она увидела школьника слишком поздно, так как он «неожиданно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля».

По данным автоинспекторов, еще одна авария с участием пешехода случилась ночью 23 января в Аксайском районе. На трассе «Дон» 31-летний водитель иномарки сбил человека, который решил перебежать дорогу в неустановленном месте. Пешеход скончался до приезда скорой, его личность пока не установлена.