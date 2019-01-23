В Ростове-на-Дону на ряде улиц ограничат движение

СЕГОДНЯ 14:51 2019-01-23T14:53:07+03:00

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Департамент автомобильных дорог Ростова-на-Дону распространил официальное сообщение об ограничении движения на ряде улиц. В частности, жителей донской столицы предупреждают о том, что в связи с производством работ по монтажу водопровода к жилому дому №94/92 по улице Красноармейской с 16 февраля по 16 марта будет ограничено движение по переулку Островского (от Максима Горького до Красноармейской).

С 12 февраля по 31 мая будет частично (на период выполнения работ по строительству сетей наружного освещения) ограничено движение транспортных средств на следующих участках:

- ул. 1-я Луговая (от ул. Пойменная до ул. 2-я Луговая);

- ул. Доватора (от №146ж до №164);

- ул. 5-й проезд Доватора; - ул. Шоссейная (от №49а до ул. Пойменная); -

ул. Пескова (от ул. Малиновского до пер. Машиностроительный);

- пер. Машиностроительный (от ул. Пескова до пр. Стачки);

- ул. Малиновского (от №164 до №228);

- ул. Зрелищная (от ул. Особенная до ул. Вавилова);

- ул. Вавилова (от ул. особенная до ул. Сосновая);

- бул. Комарова (пр. Космонавтов до ул. Севанской);

- ул. Особенная (от ул. Вавилова до ул. Зрелищная).