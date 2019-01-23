Небо над Ростовской областью доверили охранять винтокрылым «Терминаторам»

СЕГОДНЯ 15:36 2019-01-23T15:36:03+03:00

"Терминаторы" готовятся выполнять задачи командования в Ростовской области и на всем юге России. Фото: Минобороны РФ.

Всего в наступившем году на вооружение ЮВО поступит свыше тридцати единиц новой боевой авиатехники

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Два многоцелевых военно-транспортных вертолета Ми-8АШТМ, именуемых «Терминаторами», поступили в авиасоединение Южного военного округа.

- Сейчас предстоит провести необходимый комплекс приемных работ, полностью проверить функционирование всех систем и механизмов авиационных комплексов, - уточнили «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе ЮВО.

Собеседник «Комсомольской правды» отметил, что на этих модернизированных вертолетах установлены двигатели увеличенной мощности ВК-2500 (с усиленной трансмиссией), обеспечивающие более эффективное применение вертолета в высокогорье и районах с жарким климатом.

Кроме того, винтокрылая машина оснащена новой вспомогательной силовой установкой ТА-14 с повышенной высотностью запуска и энергоотдачей, а также современным комплексом вооружения, а его облегченная металлокерамическая броня с увеличенной площадью стала надежнее обеспечивать защиту экипажа и жизненно важных агрегатов самого вертолета.

Кроме того, как стало известно ранее, в распоряжение Южного военного округа прибыли учебно-боевые «Ночные охотники» - Ми-28УБ.

- По плану оснащения ЮВО современными образцами вооружения и военно-специальной техники до 31 января в войска округа поступят около полутора сотен единиц техники, включая морской тральщик «Иван Антонов» и шесть вертолетов, - сообщил командующий ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Всего, как ожидается, за год авиацию округа пополнят 30 новых самолетов и вертолетов.

ТТХ Ми-8АШТМ

* Максимальная взлетная масса 13 тонн.

* Максимальная скорость 250 км/ч.

* Дальность 610 км.

* Практический потолок — 4,5 км.

* Полезная нагрузка до 4 тонн: способен перевозить, например, до 26 десантников.

* Вооружение вертолета размещается на 4-6 балочных держателях по бокам фюзеляжа. Это может быть комплекс «Штурм-В» с управляемыми ракетами (до восьми штук), а также неуправляемые ракеты и пушки плюс пулеметы в носовой и кормовой установках.