2019-01-23T15:44:46+03:00
Происшествия

В Новочеркасске во время пожара погиб 63-летний инвалид

Причина ЧП еще устанавливается
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Архив "КП"
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В Новочеркасске местные дознаватели выясняют причину пожара, из-за которого погиб человек. Как сообщили в региональном МЧС, информация о возгорании в трехквартирном доме по улице Селекционной поступило 22 января в 21:25. Когда на место прибыли первые пожарные, огонь быстро распространялся по жилым комнатам.

- На месте происшествия работали 16 человек, которые задействовали четыре единицы техники, - пояснили в службе спасения. - В 22:50 огонь удалось ликвидировать. Площадь пожара составила 130 квадратных метров.

Во время разбора завалов было обнаружено тело хозяина квартиры, где, по предварительным данным, началось возгорание. Известно, что мужчина 1955 года рождения являлся инвалидом третьей группы и плохо передвигался.

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