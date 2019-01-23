2019-01-23T15:54:43+03:00
Общество

В ЮФУ 25 января пройдет студенческий бал

В вузе с размахом отметят День студента
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: пресс-служба ЮФУФото: пресс-служба ЮФУ
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25 января — Татьянин день. Это праздник, который с нетерпением ждут все студенты без исключения. Надо сказать, что и учебные заведения тоже готовятся к этому важному событию.

В частности, в Южном федеральном университете пройдет самый настоящий бал. Он будет приурочен празднованию Дня российского студенчества.

Гостей будут ждать уже в ближайшую пятницу в городе Таганроге в полдень. Место сбора хорошо известно учащимся вуза - Студенческий клуб, расположенный на улице, Чехова, 22.

Фото: пресс-служба ЮФУ

Фото: пресс-служба ЮФУ

Как рассказали организаторы, участников праздника ждет обширная культурная программа. В частности, запланированы не только выступления творческих коллективов, но и вокальные, а также поэтические номера. Кроме того, здесь же пройдут показательные выступления исполнителей бальных танцев. Виртуозные танцоры исполнят французскую кадриль и полонез.

Изюминкой торжества станет и традиционный сбитень. Им в конце бала угостит всех желающих врио ректора ЮФУ Инна Шевченко.

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