Обсуждал взятку по телефону: в Новочеркасске замглавы администрации погорел на «трамвайном деле»
Стали известны подробности задержания заместителя главы администрации Новочеркасска. Согласно неофициальной информации, оперативники готовили операцию на протяжении долгого времени, причем записывали разговоры Сергея Басакевича, который давал указания о передачи денег за «содействие и покровительство в муниципальном контракте по ремонту трамвайных путей».
К слову, на реконструкцию выделено почти 20 млн рублей, к январю она была завершена, со дня на день должны стартовать тестовые испытания. Местные жители весьма критично отнеслись к качеству работ.
- Велись ни шатко ни валко, - говорит Андрей Карабедов, заместитель председателя Городской Думы Новочеркасска. - Все разворотили, ремонт, простите, колхозный, рабочие руками что-то выпиливали... К подрядчику возникло очень много вопросов, главный из которых о том, куда ушла столь крупная сумма денег.
Напомним, заместителя главы администрации Новочеркасска Сергея Басакевича подозревают в получении взятки размером в миллион рублей. В отношении него уже возбуждено уголовное дело, а сам чиновник находится в следственном изоляторе.
Согласно открытым источникам, 44-летний Сергей Басакевич был назначен на должность заместителя в феврале прошлого года (до этого работал в Октябрьском районе, как и нынешний глава администрации Новочеркасска). За его плечами большой опыт работы в органах местного самоуправления, а еще он кандидат технических наук.