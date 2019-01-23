Обсуждал взятку по телефону: в Новочеркасске замглавы администрации погорел на «трамвайном деле»

СЕГОДНЯ 16:35 2019-01-23T16:39:20+03:00

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Стали известны подробности задержания заместителя главы администрации Новочеркасска. Согласно неофициальной информации, оперативники готовили операцию на протяжении долгого времени, причем записывали разговоры Сергея Басакевича, который давал указания о передачи денег за «содействие и покровительство в муниципальном контракте по ремонту трамвайных путей».

К слову, на реконструкцию выделено почти 20 млн рублей, к январю она была завершена, со дня на день должны стартовать тестовые испытания. Местные жители весьма критично отнеслись к качеству работ.

- Велись ни шатко ни валко, - говорит Андрей Карабедов, заместитель председателя Городской Думы Новочеркасска. - Все разворотили, ремонт, простите, колхозный, рабочие руками что-то выпиливали... К подрядчику возникло очень много вопросов, главный из которых о том, куда ушла столь крупная сумма денег.

Напомним, заместителя главы администрации Новочеркасска Сергея Басакевича подозревают в получении взятки размером в миллион рублей. В отношении него уже возбуждено уголовное дело, а сам чиновник находится в следственном изоляторе.

Согласно открытым источникам, 44-летний Сергей Басакевич был назначен на должность заместителя в феврале прошлого года (до этого работал в Октябрьском районе, как и нынешний глава администрации Новочеркасска). За его плечами большой опыт работы в органах местного самоуправления, а еще он кандидат технических наук.