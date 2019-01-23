Под Ростовом накрыли подпольный цех, где разливали «незамерзайку»

СЕГОДНЯ 16:48 2019-01-23T16:54:08+03:00

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В Батайске накрыли подпольный цех по розливу стеклоомывающей жидкости. Он находился на территории производственной базы, где было установлено специальное оборудование. Во время обыска правоохранители обнаружили более 20 тысяч литров "незамерзайки", 20 тысяч литров уже готовой к розливу продукции, а также емкость со спиртом (40 тысяч литров).

- Согласно заключениям эксперта изъятая стеклоомывающая жидкость представляет опасность для жизни и здоровья при ее использовании, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Организатор уже задержан. По данным регионального следкома, это 32-летний житель Азовского района. В отношении него возбуждено уголовное дело. Известно, что подпольный цех работал с прошлого года.