Житель Ростовской области угнал у соседа иномарку, чтобы покататься

СЕГОДНЯ 17:01 2019-01-23T17:01:06+03:00

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В Зимовниковском районе задержан 24-летний местный житель, которого подозревают в угоне машины соседа. В отношении молодого человека уже возбуждено уголовное дело.

- Поступило сообщение о том, что неизвестный похитил ВАЗ-21074, который был припаркован около частного дома, - рассказали в правоохранительных органах. - В ходе несения службы инспекторы остановили автомобиль, подходящий под описание заявителя.

В машине находился ранее судимый за кражу местный житель, когда ему стали задавать вопросы, мужчина во всем признался. Он увидел, как его сосед подъехал к дому, оставил «семерку» открытой с ключами в замке зажигания и пошел по своим делам. Противостоять такому искушению молодой человек не смог. Причем, как утверждает подозреваемый, он «одолжил» автомобиль на некоторое время, чтобы покататься.

На время расследования уголовного дела ему избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.