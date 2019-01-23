В Ростове-на-Дону в квартирах многодетных семей начали бесплатно устанавливать пожарные извещатели

СЕГОДНЯ 17:16 2019-01-23T17:18:37+03:00

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В донской столице в квартирах многодетных семей начали бесплатно устанавливать пожарные извещатели. Эти умные приборы срабатывают на появление небольшого задымления, после чего начинают подавать звуковые и световые сигналы.

- Согласно статистике, чаще всего люди страдают от пожаров, которые происходят в ночное время, когда домочадцы спят, – цитирует газета «Ростов официальный» начальника городского отделения административной практики и дознания ГУ МЧС по РО Павла Кириченко. – Поэтому пожарные извещатели просто незаменимы: при малейшем задымлении они предупреждают сигналом, который трудно не услышать.

Такие приборы работают в автономном режиме, то есть конструкция не предусматривает проводов и подключения к инженерным сетям помещения (питание от батарейки, которой хватает на год).