Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева выбирает, как и с кем будет рожать

СЕГОДНЯ 17:23 2019-01-23T17:24:52+03:00

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Поклонников у Виктории Лопыревой, которая вот-вот станет мамой, похоже, только прибавилось. Самая сексуальная блондинка России не только не скрывает свое интересное положение, но и делится с подписчиками буднями беременных.

На этот раз она опубликовала фото с певицей Нюшей, признавшись, что артистка щедро делится с ней опытом. Кроме того, Виктория спросила подписчиков, что они думают по поводу того, с кем стоит рожать.

- В Америке очень распространено приглашать на роды енщину, которая создает во время процесса специальную обстановку: свечи, музыка, аромат, подсказывает, как правильно дышать, расписывает план родов и больше следит за моральным состоянием, - поделилась знаниями Виктория. - Звучит круто, но у меня вопрос: это все имеет значение, когда у тебя схватки и все мысли точно не о том, какой аромат вы выбрали для аромолампы, а о том, когда же это все кончится...

После этого красавица спросила: «Нужен на родах такой человек? И есть ли такие услуги у нас в России?».

lopyrevavika У молодой мамы @nyusha_nyusha всегда есть, чем поделиться с мамой to be

Комментарии не заставили себя долго ждать. Многие признавались, что «кроме врача никто там не нужен». Другие советовали запускать вторую половину уже после того, как малыш родится. Был и такой комментарий: «Рожайте в нормальной американской больнице!». Хотя сама Виктория признавалась, что еще не решила - где это произойдет.