«Персик по Мальдивам ходит»: поклонники оценили фото в купальнике «Мисс Россия» Татьяны Котовой

СЕГОДНЯ 17:36 2019-01-23T17:36:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Инстаграм «Мисс Россия» Татьяны Котовой небывалый ажиотаж. Причин тому несколько. Во-первых, это конкурс, который объявила красавица. Она предложила своим поклонникам снять мини-клипы под звуки ее новой песни «Мандарины». Главные приз победителю - поездка за границу.

Ну, и наконец, еще один повод для десятков тысяч лайков - фотография в откровенном купальнике. Подписчики мгновенно оценили сочные формы модели. И, как результат, сотни комментариев в духе: «Персик по Мальдивам ходит», «Ничего себе, объем!», «Шикарная красотка!»

Есть у Татьяны и самые преданные поклонники, которые следят за ее творчеством с того момента, когда она приняла участие в городском конкурсе красоты:

- Танюш, ты супер! Помню тебя с "Ростовской красавицы"! Ты очень красива!

А некоторые признавались: «С тобой Татьяна хоть на Мальдивы, хоть в тундру» или «Не нужны мне никакие Мальдивы, мне бы вас обнять и поцеловать. Разве может быть что то лучше этого?»