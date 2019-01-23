«Какая фемина! Боже мой!»: пловчиха Юлия Ефимова поделилась фото, сделанными на горнолыжном курорте
Лидер российской сборной по плаванию Юлия Ефимова из города Волгодонска Ростовской области поделилась с подписчиками своего микроблога сказочными фотографиями. На этот раз красавица - у Ефимовой тысячи фанатов по всему миру, которые не устают осыпать ее комплиментами, позирует не на фоне океана или бассейна, а в горах.
Судя по геолокации ее Инстаграм, снимок сделан на одном из горнолыжных курортов. Несмотря на то, что Юлия одета в специальныую зимнюю форму, а не в привычный купальник, это не помешало ее подписчикам в чередной раз восхититься красотой спортсменки.
- Юля, вы очень красивая девушка! - написал один из них.
- Как всегда прекрасна! И в воде, и на суше, и в горах! - вторит ему другой.
- Какая фемина! Боже мой! - пафосно выразился еще один Интернет-пользователь.
Был и такой комментарий «Умница и красавица! Все успеваете!».
Всего за пару дней пост с фото Юлии набрал больше тринадцати тысяч лайков.