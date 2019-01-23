«Какая фемина! Боже мой!»: пловчиха Юлия Ефимова поделилась фото, сделанными на горнолыжном курорте

СЕГОДНЯ 17:47 2019-01-23T17:47:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Лидер российской сборной по плаванию Юлия Ефимова из города Волгодонска Ростовской области поделилась с подписчиками своего микроблога сказочными фотографиями. На этот раз красавица - у Ефимовой тысячи фанатов по всему миру, которые не устают осыпать ее комплиментами, позирует не на фоне океана или бассейна, а в горах.

Судя по геолокации ее Инстаграм, снимок сделан на одном из горнолыжных курортов. Несмотря на то, что Юлия одета в специальныую зимнюю форму, а не в привычный купальник, это не помешало ее подписчикам в чередной раз восхититься красотой спортсменки.

pryanya93 All about weekend

- Юля, вы очень красивая девушка! - написал один из них.

- Как всегда прекрасна! И в воде, и на суше, и в горах! - вторит ему другой.

- Какая фемина! Боже мой! - пафосно выразился еще один Интернет-пользователь.

Был и такой комментарий «Умница и красавица! Все успеваете!».

Всего за пару дней пост с фото Юлии набрал больше тринадцати тысяч лайков.