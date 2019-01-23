«Для начала можно чашку кофе и горячий поцелуй»: фанаты пригласили звезду Playboy Марию Лиман в Саратов

СЕГОДНЯ 18:01 2019-01-23T18:03:05+03:00

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Звезда Playboy Мария Лиман - модель из Ростова-на-Дону стала очень популярной после того, как появилась на страницах календаря этого мужского журнала, порадовала поклонников новым откровенным снимком. На нем она в джинсовом комбинезоне без блузки и даже бюстгальтера позирует фотографу.

- Мяу... мне скучно. Что можно натворить? - кокетливо подписала она снимок.

Фантазия у поклонников разыгралась не на шутку.

- Для начала можно чашку кофе и горячий поцелуй, - написал один из них

- Для начала снять костюм Карлсона, - внес свое предложение другой.

Были приглашения в таком духе: «Приезжай в Ростов-папу или Саратов».

- Можно еще и на скалодром пойти. Думаю, ты будешь секси в экипировке, - предложил кто-то из подписчиков.

liman_maria Мяу... мне скучно Что можно натворить????

Но один из Интернет-пользователей не стал заигрывать с моделью, а призвал заняться ее чем-то полезным:

- Вместо того, чтобы что-то натворить, возьми и сделай что-нибудь хорошее! На улицах города много нуждающихся в помощи: купи покушать обездоленным, если есть теплые вещи - подари. Накорми кошечек или собачек. Помоги бабулечке донести сумки или просто желай всем прохожим счастья и добра. И, как результат, получай «спасибо» за добрые дела и будешь счастливой! Тогда и мыслей возникать не будет «чего бы натворить».