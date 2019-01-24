2019-01-24T09:44:47+03:00
Общество

Под Ворошиловским мостом: бесстрашные рыбаки на тонкой льдине удивили ростовчан

Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчане в социальной сети обсуждают видео, на котором запечатлены два рыбака под Ворошиловским мостом. Ролик не вызвал бы никакой особой реакции, если бы бесстрашные мужчины не стояли на тонком льду в метре от воды во время ледохода.

- Они вон веревкой друг к другу привязались. Один "косит", а другой его держит, чтобы, если упадет, можно было вытащить. Но оба стоят на льдине! - говорит за кадром автор видео, подкрепляя свой рассказ матерными словами. - Неужели такие голодные?

Однако, большинство комментаторов не поддержало возмущение "оператора". Люди пишут, что лихие ростовские рыбаки ничего не боятся. Некоторые горожане отметили, что там, где стоят мужчины, на самом деле неглубоко, поэтому они не очень-то и рисковали.

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