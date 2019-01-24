СЕГОДНЯ 10:09 2019-01-24T10:09:28+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону 24 января 2018: сколько продлится гололед. Так, если утром температура еще была минусовая, то к обеду уже все должно растаять. Температура воздуха в дневные часы от плюс двух до четырех градусов. К вечеру похолодает до плюс трех тепла. Синоптики осадков не прогнозируют.

К слову, максимальная температура воздуха в этот день за всю историю метеонаблюдений была 12,3 градуса тепла. Ее зафиксировали в донской столице 12 лет назад, а минимальная - уже в 1942-м: тогда на дворе быломинус 27,3 градуса.

При этом, возможно, что утро пятницы, 25 января, и будет отличаться от дня сегодняшнего. В утренние часы - нулевая температура, а днем до плюс одного градуса. При этом с этого дня прогнозируется сильный ветер - до 13 метров в секунду. Он продлится все выходные.