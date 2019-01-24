В рейтинги университетов стран с развивающейся экономикой вошел ЮФУ

СЕГОДНЯ 10:34 2019-01-24T10:34:42+03:00

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Стали известны результаты нового рейтинга университетов стран с активно развивающейся экономикой Emerging Economies University Rankings 2019. Их опубликовал британский журнал Times Higher Education (THE).

Сообщается, что в него вошли свыше 400 университетов из 42 стран на четырех континентах. При этом там всего 35 российских вузов. Один из них - Южный федеральный университет.

К слову, в этом году Россия расширила свое представительство. В минувшем году было 27 университетов, а в нынешнем рейтинге уже на восемь учреждений больше.

Известно, что всего были использованы тринадцать показателей эффективности. Они те же, что и в рейтинге мировых университетов. И необходимы для оценки учебных заведений по их преподаванию, исследованиям, передаче знаний и международным перспективам.

Так, МГУ находится на пятой позиции, Московский физико-технический институт (МФТИ) на двенадцатой, а Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ МИФИ) — на шестнадцатой строчке рейтинга.