2019-01-24T11:00:10+03:00
Общество

В Ростовской области почти 12 тысяч человек заболели за неделю ОРВИ

При этом диагноз «грипп» поставлен 26 пациентам
Ольга ГОПАЛО
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При этом диагноз «грипп» поставлен 26 пациентам.При этом диагноз «грипп» поставлен 26 пациентам.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростовской области продолжают регистрироваться случаи заболевания гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзор. По данным ведомства, только за неделю к врачам обратились порядка 11,8 тысячи пациентов с жалобами на высокую температуру, боль в горле, кашель и насморк. При этом из них 3,6 тысячи человек это жители Ростова-на-Дону.

Эпидемиологи говорт, что число заболевших ниже эпидемического порога на треть. По всей вероятности, эпидемии удастся избежать благодаря тому, что в регионе создана необходимая подушка безопасности - прививку от гриппа сделали больше четверти населения области.

Однако у 26 пациентов лабораторно был подтвержден диагноз гриппа. В большинстве случаев регистрируется по-прежнему, так называемый «свиной» грипп, далее по убывающей - «гонконгский» и грипп типа В.

Медики советуют не заниматься самолечением, а при первых симптомах заболевания обращаться в больницу. Кроме того, нынешняя температура только способствует передаче вируса, который передается воздушно-капельным путем.

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