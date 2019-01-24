Снег с дождем и гололедица: в Ростовской области ожидают ухудшение погоды

СЕГОДНЯ 11:24 2019-01-24T11:26:18+03:00

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В Ростовской области опять непогода, которая может привести к многочисленным авариям и происшествиям. Согласно прогнозу синоптиков, на юге перепады температуры и осадки, из-за которых донская столица покрылась корочкой льда, скоро прекратятся. До конца недели ожидается «плюсовая» температура, а вот на севере Ростовской области туман, метель и холодно - 15 С.

В связи с непогодой донская госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными, по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

- При приближении к пешеходным переходам необходимо повышать свою бдительность и помнить, что на проезжей части могут появиться люди, а тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в несколько раз, - поясняют в УГИБДД Ростовской области, добавляя, что пешеходам нужно переходить проезжую часть только по «зебре», убедившись в том, что все машины остановились.