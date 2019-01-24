2019-01-24T12:57:59+03:00
Общество

Губернатор Голубев: "Будем ли восстанавливать дома после взрыва в Шахтах, станет известно 10 февраля"

Именно в этих числах будут готовы результаты обследования разрушенной многоэтажки
Александр СТЕПАНОВОксана АРТЕМОВА
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Взрыв уничтожил два последних этажа в домеВзрыв уничтожил два последних этажа в доме
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На большой ежегодной пресс-конференции Василий Голубев рассказал о ситуации после взрыва в Шахтах

- Вы были с самого утра там, есть ли такие, кто отказывается от дальнейшего проживания в этом доме. Собирается ли регион предоставлять им жилье по желанию?

- Пока не знаю о таких намерениях, чтобы люди хотели уехать в другой регион или другой город. Окончательные итоги по результатам обследования будут готовы до 10 февраля. Если эксперты подтвердят возможность восстановления дома, мы приступим к этому процессу. Но, конечно, постараемся учесть пожелания. Если говорить о поддержке людей, первоначальные положенные выплаты сделаны в полном объеме. Сейчас оценивается причиненный ущерб, как только появляется информация - выплаты производятся моментально. Первые выплаты сделаны - либо за частично утраченное имущество, либо полностью. Сам я узнал о трагедии в 6:37 узнал и сразу же выехал на место. Каждый час заслушивал доклады, уехал ночью.

Губернатор Голубев о взорвавшемся доме в Шахтах 24.01.19

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Некоторые обратившиеся уже получили временное жилье - оно комфортное вполне, говорят, гораздо лучше и комфортнее, чем в гостиницах.

Уже появились благотворители, которые предложили взять на себя полностью отделку восстановленного дома

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