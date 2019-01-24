2019-01-24T11:39:34+03:00
Происшествия

В Ростовской области автобус опрокинулся в кювет

Во время происшествия никто не пострадал
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Фото: Авто Ростов-на-Дону | Регион 61Фото: Авто Ростов-на-Дону | Регион 61
Изменить размер текста:

В социальных сетях появился снимок последствий аварии, которая случилась у станицы Кировской. Водитель автобуса, судя по всему, не справился с управлением, машина вылетела на правую обочину, где опрокинулась.

- По разным данным, водителю стало то ли плохо, то ли он уснул, - написал очевидец.- В любом случае повезло, что ехал пустой.

Как оказалось, дорожное происшествие случилось утром 23 января. Автобус, который принадлежит компании Атлантис-Пак, ехал с рейса пустой, без пассажиров, а водитель не пострадал. В автоинспекции донского региона пояснили, что вызов на место происшествия не поступал, машину вытащили без участия инспекторов ДПС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Если они не будут забивать пенальти, какие могут быть планы?": губернатор поставил ФК "Ростов" задачу на сезон
В Ростове-на-Дону на ремонт цирка потратят 14 миллионов рублей
Власти прорабатывают вопрос о присоединении к Ростову-на-Дону Аксая, Азова и Батайска
С друзьями по палате: в Ростове-на-Дону прошел концерт группы «Звери»
Василий Голубев: "То, что транспортную реформу в Ростове-на-Дону начали в октябре - было большой ошибкой"
Василий Голубев: "Гандбол-арена будет построена на "Трудовых резервах"
«Без лаве подойдет?»: Звезде Playboy Марии Лиман поклонник предложил свою кандидатуру в качестве суженного
Василий Голубев: "Через пять лет Темерник станет чистым, а вокруг него раскинется зона отдыха"
Василий Голубев: "80 процентов юрлиц не заключили договоры на вывоз мусора! И сваливают его в контейнеры для населения"
В Ростове-на-Дону пьяный дебошир сломал нос сотруднику полиции
«Теплее быть не может»: поклонники оценили новое фото пловчихи Юлии Ефимовой
Василий Голубев: "Пока судьба территории старого аэропорта окончательно не решена"