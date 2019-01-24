В Ростовской области автобус опрокинулся в кювет

СЕГОДНЯ 11:39 2019-01-24T11:39:34+03:00

Во время происшествия никто не пострадал

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В социальных сетях появился снимок последствий аварии, которая случилась у станицы Кировской. Водитель автобуса, судя по всему, не справился с управлением, машина вылетела на правую обочину, где опрокинулась.

- По разным данным, водителю стало то ли плохо, то ли он уснул, - написал очевидец.- В любом случае повезло, что ехал пустой.

Как оказалось, дорожное происшествие случилось утром 23 января. Автобус, который принадлежит компании Атлантис-Пак, ехал с рейса пустой, без пассажиров, а водитель не пострадал. В автоинспекции донского региона пояснили, что вызов на место происшествия не поступал, машину вытащили без участия инспекторов ДПС.