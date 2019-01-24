В Шахтах в гостинице до сих пор находятся четверо пострадавших при взрыве газа в доме

СЕГОДНЯ 11:49 2019-01-24T11:49:53+03:00

Уже девять владельцев квартир получили по тридцать тысяч рублей , еще трое - по сто тысяч рублей, за утраченное во время ЧП имущество. Фото: Ольга ГОПАЛО

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В городе Шахты специалисты до сих пор продолжают осматривать здание дома на улице Хабарова, 16. Там рано утром 14 января произошел взрыв. По предварительным данным, причиной стал бытовой газ.

В результате ЧП пять человек погибли, десятки остались без крыши над головой. Правда, пока на то время, пока эксперты не закончат работы и не вынесут вердикт: можно ли будет жить в квартирах подъезда разрушенной девятиэтажки или нет. По словам донского губернатора, это станет известно после 10 февраля.

Сейчас специалисты ежедневно мониторят состояние зданий и несущих конструкций. Созрела необходимость обустройства временных настилов для защиты от снега и дождя.Из-за этого допуск граждан в два подъезда ограничен.

Как рассказали в мэрии города Шахты, в настоящее время в гостинице «Горняк» остаются четыре человека. Остальным власти уже сняли жилье в тех районах, которые указали люди. Таковых было 23 человека.

Кроме того, девять владельцев квартир получили по тридцать тысяч рублей, еще трое - по сто тысяч рублей, за утраченное во время ЧП имущество.

Там же доюавили: планируются внеплановые проверки газового оборудования во всех многоквартирных домах города.