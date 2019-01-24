2019-01-24T11:49:53+03:00
Общество

В Шахтах в гостинице до сих пор находятся четверо пострадавших при взрыве газа в доме

Остальным уже сняли жилье
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Уже девять владельцев квартир получили по тридцать тысяч рублей , еще трое - по сто тысяч рублей, за утраченное во время ЧП имущество.Уже девять владельцев квартир получили по тридцать тысяч рублей , еще трое - по сто тысяч рублей, за утраченное во время ЧП имущество.Фото: Ольга ГОПАЛО
Изменить размер текста:

В городе Шахты специалисты до сих пор продолжают осматривать здание дома на улице Хабарова, 16. Там рано утром 14 января произошел взрыв. По предварительным данным, причиной стал бытовой газ.

В результате ЧП пять человек погибли, десятки остались без крыши над головой. Правда, пока на то время, пока эксперты не закончат работы и не вынесут вердикт: можно ли будет жить в квартирах подъезда разрушенной девятиэтажки или нет. По словам донского губернатора, это станет известно после 10 февраля.

Сейчас специалисты ежедневно мониторят состояние зданий и несущих конструкций. Созрела необходимость обустройства временных настилов для защиты от снега и дождя.Из-за этого допуск граждан в два подъезда ограничен.

Как рассказали в мэрии города Шахты, в настоящее время в гостинице «Горняк» остаются четыре человека. Остальным власти уже сняли жилье в тех районах, которые указали люди. Таковых было 23 человека.

Кроме того, девять владельцев квартир получили по тридцать тысяч рублей, еще трое - по сто тысяч рублей, за утраченное во время ЧП имущество.

Там же доюавили: планируются внеплановые проверки газового оборудования во всех многоквартирных домах города.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Если они не будут забивать пенальти, какие могут быть планы?": губернатор поставил ФК "Ростов" задачу на сезон
В Ростове-на-Дону на ремонт цирка потратят 14 миллионов рублей
Власти прорабатывают вопрос о присоединении к Ростову-на-Дону Аксая, Азова и Батайска
С друзьями по палате: в Ростове-на-Дону прошел концерт группы «Звери»
Василий Голубев: "То, что транспортную реформу в Ростове-на-Дону начали в октябре - было большой ошибкой"
Василий Голубев: "Гандбол-арена будет построена на "Трудовых резервах"
«Без лаве подойдет?»: Звезде Playboy Марии Лиман поклонник предложил свою кандидатуру в качестве суженного
Василий Голубев: "Через пять лет Темерник станет чистым, а вокруг него раскинется зона отдыха"
Василий Голубев: "80 процентов юрлиц не заключили договоры на вывоз мусора! И сваливают его в контейнеры для населения"
В Ростове-на-Дону пьяный дебошир сломал нос сотруднику полиции
«Теплее быть не может»: поклонники оценили новое фото пловчихи Юлии Ефимовой
Василий Голубев: "Пока судьба территории старого аэропорта окончательно не решена"