Василий Голубев: "Пока судьба территории старого аэропорта окончательно не решена"

СЕГОДНЯ 11:59 2019-01-24T11:59:41+03:00

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На большой ежегодной пресс-конференции Василия Голубева прозвучал вопрос о судьбе территории старого аэропорта Ростова-на-Дону.

- Чтобы начать реальную работу, нужно точно сформировать идеологию формирования территории (350 гектаров), - ответил губернатор Ростовской области. - Это должен быть проект переменной этажности, но не выше 12-ти этажей. Там может проживать до 150 тысяч человек. Был проект, но мы на него посмотрели: нет, надо сократить до 100 тысяч населения. Сейчас процесс подготовительный затягивается. Аренда этого участка стоит 750 млн рублей в год! И окупаемость его не такая быстрая. Инвесторы пугаются: такие деньги платить, а дохода очень долго не получать.

По моему мнению, этот проект должен иметь федеральное звучание: Ростов-на-Дону не может потенциально заложить строительство 38 школ и детсадов. Мы прекрасно понимаем, что это должна быть территория "города в городе", люди должны приезжать сюда не только ночевать, но и работать здесь, и ходить в магазины, и отдыхать. Пятая часть территории - это рекреационные зоны. Нужно думать о создании там рабочих мест. Возможно, мы должны стать примером федерального масштаба - как раз примером по освоению подобных территорий.