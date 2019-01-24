«Теплее быть не может»: поклонники оценили новое фото пловчихи Юлии Ефимовой

СЕГОДНЯ 11:59 2019-01-24T11:59:45+03:00

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Поклонники Юлии Ефимовой - лидера российской сборной по плаванию, в восторге от ее нового поста, который спортсменка опубликовала в социальных сетях. Несколько часов назад королева брасса — так Юлию из города Волгодонска Ростовской области называют поклонники, поделилась снимком, от которого многие просто не могут оторвать взгляд. Виной всему - роскошные зеленые глаза Ефимовой.

- Всем тепла, - подписала снимок Юлия.

pryanya93 Всем тепла

А поклонники в ответ - десятки комплиментов: «Теплее быть не может! Юлия, ты огонь», «Я бы женился», «Сногсшибательная, обворожительная красотка!», «Хорошая девочка, умница красавица» и «Фантастические глаза».

Надо сказать, что пост с фото набрал уже больше двенадцати тысяч лайков от поклонников со всего мира: за Юлию болеют не только в России, но и за ее переделами.