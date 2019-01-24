2019-01-24T12:09:12+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону пьяный дебошир сломал нос сотруднику полиции

Следком принял решение возбудить уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
..Фото: СУ СК России по РО
Изменить размер текста:

Региональный следком распространил официальное сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Ростова-на-Дону. Его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

Предыстория нападения была такова: 20 января пьяный мужчина устроил скандал у частного дома по улице 18-я Линия. Люди вызвали полицию, но появление стража порядка не остановило хулигана.

- Подозреваемый проигнорировал законные требования о прекращении неправомерных действий, нанес один удар кулаком в лицо сотруднику полиции, чем причинил ему телесные повреждения в виде перелома костей носа, - пояснили в СУ СК России по РО.

Напомним, ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении ростовчанина, который в центре города на Mercedes-Benz намеренно сбил полицейского у зебры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Если они не будут забивать пенальти, какие могут быть планы?": губернатор поставил ФК "Ростов" задачу на сезон
В Ростове-на-Дону на ремонт цирка потратят 14 миллионов рублей
Власти прорабатывают вопрос о присоединении к Ростову-на-Дону Аксая, Азова и Батайска
С друзьями по палате: в Ростове-на-Дону прошел концерт группы «Звери»
Василий Голубев: "То, что транспортную реформу в Ростове-на-Дону начали в октябре - было большой ошибкой"
Василий Голубев: "Гандбол-арена будет построена на "Трудовых резервах"
«Без лаве подойдет?»: Звезде Playboy Марии Лиман поклонник предложил свою кандидатуру в качестве суженного
Василий Голубев: "Через пять лет Темерник станет чистым, а вокруг него раскинется зона отдыха"
Василий Голубев: "80 процентов юрлиц не заключили договоры на вывоз мусора! И сваливают его в контейнеры для населения"
«Теплее быть не может»: поклонники оценили новое фото пловчихи Юлии Ефимовой
Василий Голубев: "Пока судьба территории старого аэропорта окончательно не решена"