В Ростове-на-Дону пьяный дебошир сломал нос сотруднику полиции

СЕГОДНЯ 12:07 2019-01-24T12:09:12+03:00

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Региональный следком распространил официальное сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Ростова-на-Дону. Его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

Предыстория нападения была такова: 20 января пьяный мужчина устроил скандал у частного дома по улице 18-я Линия. Люди вызвали полицию, но появление стража порядка не остановило хулигана.

- Подозреваемый проигнорировал законные требования о прекращении неправомерных действий, нанес один удар кулаком в лицо сотруднику полиции, чем причинил ему телесные повреждения в виде перелома костей носа, - пояснили в СУ СК России по РО.

Напомним, ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении ростовчанина, который в центре города на Mercedes-Benz намеренно сбил полицейского у зебры.