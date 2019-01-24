2019-01-24T12:08:56+03:00
Общество

Василий Голубев: "80 процентов юрлиц не заключили договоры на вывоз мусора! И сваливают его в контейнеры для населения"

Губернатор пообещал применить к предприятиям штрафные санкции
Александр СТЕПАНОВОксана АРТЕМОВА
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Множество жалоб возникает по мусорной реформе в Ростовской областиМножество жалоб возникает по мусорной реформе в Ростовской области
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На большой ежегодной пресс-конференции Василий Голубев ответил на вопросы о большом количестве мусора в городах Ростовской области и мусорной реформе, которая стартовала с января 2019.

- Это очень важная тема, которой предстоит заниматься еще не один день, - ответил губернатор. - Вариантов-то два: либо пусть будет, как до 1 января (в Таганроге, например, частная компания забрала триста своих контейнеров с улиц города), либо мы меняемся, но сразу быстро не получится. 3,5 тысячи обращений с начала года по мусорной реформе - полторы из них с проблемами. На данный момент 80 процентов юрлиц не заключили договоры по вывозу мусора с региональными операторами! А они - производители мусора. И вывозят его на контейнерные площадки для населения. Будем применять к ним штрафные санкции. До 1 апреля проводим мониторинг по этому проекту.

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