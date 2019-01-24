2019-01-24T12:25:25+03:00
Общество

«Без лаве подойдет?»: Звезде Playboy Марии Лиман поклонник предложил свою кандидатуру в качестве суженного

Красавица активно заигрывает со своими подписчиками
ГОШЕВ Игорь
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Красавица активно заигрывает со своими подписчиками. Фото: Инстаграм Марии Лиан.Красавица активно заигрывает со своими подписчиками. Фото: Инстаграм Марии Лиан.
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Новое фото звезды Playboy Марии Лиман - на нем красавица в откровенном мини и с глубоким декольте, вызвало шквал лайков от поклонников.

- Суженый, ряженный, приди ко мне наряженный, - подписала снимок модель. А после спросила: «Парни, в кого ботинок прилетал?»

Фанаты внешности Марии сразу же откликнулись.

- Так это ты была - та, кто кинул мне в лоб ботинок?! Наконец-то нашлась! - написал один из Интернет-пользователей.

- Без лаве подойдет? - вероятно, предложил свою кандидатуру в качестве жениха сексапильной брюнетки другой.

liman_marialiman_maria
Суженый, ряженный, приди ко мне
10457 отметок «Нравится»126 комментариевInstagram

- Я весь уже ряженый. Найти только тебя не могу, - воззвал к красотке третий.

Был и более откровенный комментарий:

- Говорят, ты парня ищешь? И не просто парня, а тот кто сделает тебя своей женой. Нет, жениться я не собираюсь, но и писать тебе толку не вижу, так как ты все равно не ответишь.

К слову, неизвестно - отреагировала ли Мария на подобное откровение. Однако это ее фото набрало уже больше десяти тысяч лайков.

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