Василий Голубев: "То, что транспортную реформу в Ростове-на-Дону начали в октябре - было большой ошибкой"

СЕГОДНЯ 12:45 2019-01-24T12:47:05+03:00

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На большой ежегодной пресс-конференции губернатор Василий Голубев ответил на вопросы о транспортной реформе Ростова-на-Дону.

- Часто на некоторых направлениях нет транспорта - проблемные маршруты так и сохранились, например, 22-й. Транспортная реформа обернулась коллапсом.

- Правильные вещи говорите. Должна поменяться система в целом, - ответил губернатор. - Просто закупка автобусов ничего не решает. Должна поменяться система. То, что транспортную реформу затеяли в октябре, было ошибкой. Неправильное решение принял транспортный блок администрации Ростова. Надо было задуматься - и перенести, например, на апрель, но, к сожалению, наступили на грабли. Сейчас автотранспортные предприятия существуют сами по себе, идут параллельными курсами. Но модернизация - это приведение в порядок всей системы транспорта. Чтобы это был единый слаженный организм. Нужен комплексный подход. Обсуждал этот вопрос я с Собяниным, он сказал хорошую вещь: нельзя только строительством дорог и развитием некоторых направлений заниматься, нужно делать все вместе, цельно.