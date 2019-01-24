Власти прорабатывают вопрос о присоединении к Ростову-на-Дону Аксая, Азова и Батайска

СЕГОДНЯ 12:50 2019-01-24T12:50:36+03:00

Вот уже некоторое время народ обсуждает вопрос присоединения к Ростову-на-Дону ближайших городов. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

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Вот уже некоторое время народ обсуждает вопрос присоединения к Ростову-на-Дону трех ближайших городов - Аксая, Батайска и Азова. О том, произойдет ли это на самом деле и каковы плюсы такой реформы, журналисты спросили у губернатора Ростовской области Василия Голубева на традиционной ежегодной пресс-конференции. И, похоже, такое присоединение вопрос уже решенный. Сейчас детально прорабатывается такая возможность.

- Мы ни в коем случае не хотим чтобы города-спутники потеряли свою индивидуальность, уникальность, - заявил Василий Юрьевич. - Очень бережно относимся к истории. Каждый шаг будем десять раз выверять, прежде всего - в интересах жителей Ростовской области.

Он также отметил что сельские территории не потеряют надбавки, а финансирование приобретет совсем другие масштабы. Что касается устройства власти, то это предмет экспертных оценок.

Глава региона добавил, что услышал идею ростовской агломерации еще семь лет назад от самих жителей региона.