2019-01-24T12:50:36+03:00
Общество

Власти прорабатывают вопрос о присоединении к Ростову-на-Дону Аксая, Азова и Батайска

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голуюев
Александр СТЕПАНОВОксана АРТЕМОВАГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Вот уже некоторое время народ обсуждает вопрос присоединения к Ростову-на-Дону ближайших городов. Фото: администрация Ростова-на-Дону.Вот уже некоторое время народ обсуждает вопрос присоединения к Ростову-на-Дону ближайших городов. Фото: администрация Ростова-на-Дону.
Изменить размер текста:

Вот уже некоторое время народ обсуждает вопрос присоединения к Ростову-на-Дону трех ближайших городов - Аксая, Батайска и Азова. О том, произойдет ли это на самом деле и каковы плюсы такой реформы, журналисты спросили у губернатора Ростовской области Василия Голубева на традиционной ежегодной пресс-конференции. И, похоже, такое присоединение вопрос уже решенный. Сейчас детально прорабатывается такая возможность.

- Мы ни в коем случае не хотим чтобы города-спутники потеряли свою индивидуальность, уникальность, - заявил Василий Юрьевич. - Очень бережно относимся к истории. Каждый шаг будем десять раз выверять, прежде всего - в интересах жителей Ростовской области.

Он также отметил что сельские территории не потеряют надбавки, а финансирование приобретет совсем другие масштабы. Что касается устройства власти, то это предмет экспертных оценок.

Глава региона добавил, что услышал идею ростовской агломерации еще семь лет назад от самих жителей региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Если они не будут забивать пенальти, какие могут быть планы?": губернатор поставил ФК "Ростов" задачу на сезон
В Ростове-на-Дону на ремонт цирка потратят 14 миллионов рублей
С друзьями по палате: в Ростове-на-Дону прошел концерт группы «Звери»
Василий Голубев: "То, что транспортную реформу в Ростове-на-Дону начали в октябре - было большой ошибкой"
Василий Голубев: "Гандбол-арена будет построена на "Трудовых резервах"
«Без лаве подойдет?»: Звезде Playboy Марии Лиман поклонник предложил свою кандидатуру в качестве суженного
Василий Голубев: "Через пять лет Темерник станет чистым, а вокруг него раскинется зона отдыха"
Василий Голубев: "80 процентов юрлиц не заключили договоры на вывоз мусора! И сваливают его в контейнеры для населения"
В Ростове-на-Дону пьяный дебошир сломал нос сотруднику полиции
«Теплее быть не может»: поклонники оценили новое фото пловчихи Юлии Ефимовой
Василий Голубев: "Пока судьба территории старого аэропорта окончательно не решена"