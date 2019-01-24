2019-01-24T13:19:37+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на ремонт цирка потратят 14 миллионов рублей

Такую сумму озвучил глава региона на ежегодной пресс-конференции
Александр СТЕПАНОВОксана АРТЕМОВАГОШЕВ Игорь
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В Ростове-на-Дону на ремонт цирка потратят 14 миллионов рублей.В Ростове-на-Дону на ремонт цирка потратят 14 миллионов рублей.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Глава Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что здание Ростовского цирка, которое находится в самом центре донской столицы, действительно нуждается в ремонте.

Однако по его словам, это вотчина - не региональных властей.

В частности, Василий Юрьевич отметил, что искать решения по ремонту этого конкретного здания необходимо, хотя это прерогатива российского Министерства культуры. Туда уже были направлены несколько обращений. В частности, в ответе на одно из них прозвучало, что вопросы ремонта ростовского цирка - тема Росцирка, в другом ответе донским чиновникам уже расписали поэтапно: на что и когда будут выделены 14 миллионов рублей. В свою очередь, власти пообещали держать вопрос с ремонтом на контроле.

- Мы планируем поработать еще дальше, чтобы основательно обратить внимание Минкультуры РФ на здание нашего цирка, - заключил губернатор.

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