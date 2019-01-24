"Если они не будут забивать пенальти, какие могут быть планы?": губернатор поставил ФК "Ростов" задачу на сезон

СЕГОДНЯ 13:53 2019-01-24T14:02:32+03:00

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25 января губернатор Василий Голубев провел ежегодную пресс-конференцию, в ходе которой подвел итоги 2018 года и ответил на вопросы журналистов. Один из них касался планов ФК "Ростов" в нынешнем сезоне.

- Если они не будут забивать пенальти, как это было в Катаре, когда Ионов - классный футболист - не забил, то какие планы? (улыбается), - сказал глава региона. - Я смотрел матч и видел, куда он будет бить, а вратарь точно знал! Вопрос же правильный. Я в теме, однако, с 2018 года ввел правило: не занимаюсь текущими вопросами, однако продолжаю взаимодействие с нашими инвесторами. И если в прошлом году стояла задача по формированию команды, то сейчас думаем о том, какое место она должна занять по итогам сезона. Мое мнение: я хочу, чтобы "Ростов" занял место в "шестерке".

После зимней части первенства России команда Валерия Карпина находится на седьмой строчке в таблице. Сейчас "желто-синие" тренируются на сборе в Катаре, где участвуют в турнирке Фонбет Кубок Премьер-лиги. Завтра, 25 января, ростовчане сыграют с московским "Локомотивом".