Ростовские таможенники обнаружили контрафактные игрушки Moxie girlz

СЕГОДНЯ 14:23 2019-01-24T14:24:41+03:00

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В поле зрения ростовских таможенников попалась партия детских игрушек. Однако в их оригинальности у людей в погонах возникли сомнения. Известно, что груз направлялся из Китая. В общей сложности в партии числились популярные у современных девочек 384 куклы «Moxie girlz». Однако при более детальном изучении выяснилось: игрушки — подделка.

В свою очередь, донские таможенники отправили официальному производителю этих кукол письмо и попросили ответить: их ли это товар. Однако те пояснили - представленные образцы не являются производством предприятий, которые имеют на это официальное разрешение.

Как добавили в Южном таможенном управлении, по информации представителя правообладателя, на ввезенных куклах очевидно копирование дизайна оригинальной продукции, упаковка спорных товаров также имеет отличия от оригинальной.

В итоге, в отношении предпринимателя, который подал декларацию на товар, было возбуждено административное дело. Игрушки уже конфискованы, а ему самому грозит крупный денежный штраф.