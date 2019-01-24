2019-01-24T14:24:41+03:00
Общество

Ростовские таможенники обнаружили контрафактные игрушки Moxie girlz

Теперь владельцу товара грозит внушительный штраф
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В партии числились популярные у современных девочек 384 куклы «Moxie girlz». Фото: ЮТУВ партии числились популярные у современных девочек 384 куклы «Moxie girlz». Фото: ЮТУ
Изменить размер текста:

В поле зрения ростовских таможенников попалась партия детских игрушек. Однако в их оригинальности у людей в погонах возникли сомнения. Известно, что груз направлялся из Китая. В общей сложности в партии числились популярные у современных девочек 384 куклы «Moxie girlz». Однако при более детальном изучении выяснилось: игрушки — подделка.

В свою очередь, донские таможенники отправили официальному производителю этих кукол письмо и попросили ответить: их ли это товар. Однако те пояснили - представленные образцы не являются производством предприятий, которые имеют на это официальное разрешение.

Как добавили в Южном таможенном управлении, по информации представителя правообладателя, на ввезенных куклах очевидно копирование дизайна оригинальной продукции, упаковка спорных товаров также имеет отличия от оригинальной.

В итоге, в отношении предпринимателя, который подал декларацию на товар, было возбуждено административное дело. Игрушки уже конфискованы, а ему самому грозит крупный денежный штраф.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Замглавы администрации Новочеркасска, попавшийся на взятке в миллион рублей, арестован на два месяца
В Ростовской области мужчина угнал машину собутыльника, чтобы покататься
В Ростовской области раскрыли убийство 22-летнего парня
Жителям Ростова-на-Дону напомнили, как правильно пользоваться газом
В Ростовской области контрабандисты бензина получили до семи лет лишения свободы
В Ростовской области аптеку закрыли на месяц из-за продажи «наркоманских» лекарств
В Ростове-на-Дону 15-летнему школьнику пересадили почку
Гарантийный фонд Ростовской области начинает цикл тренингов для бизнеса
"Если они не будут забивать пенальти, какие могут быть планы?": губернатор поставил ФК "Ростов" задачу на сезон
В Ростове-на-Дону на ремонт цирка потратят 14 миллионов рублей
Власти прорабатывают вопрос о присоединении к Ростову-на-Дону Аксая, Батайска и части Мясниковского района
С друзьями по палате: в Ростове-на-Дону прошел концерт группы «Звери»
Василий Голубев: "То, что транспортную реформу в Ростове-на-Дону начали в октябре, было большой ошибкой"
Василий Голубев: "Гандбол-арена" будет построена на "Трудовых резервах"
«Без лаве подойдет?»: Звезде Playboy Марии Лиман поклонник предложил свою кандидатуру в качестве суженного
Василий Голубев: "Через пять лет Темерник станет чистым, а вокруг него раскинется зона отдыха"
Василий Голубев: "80 процентов юрлиц не заключили договоры на вывоз мусора! И сваливают его в контейнеры для населения"
В Ростове-на-Дону пьяный дебошир сломал нос сотруднику полиции
«Теплее быть не может»: поклонники оценили новое фото пловчихи Юлии Ефимовой
Василий Голубев: "Пока судьба территории старого аэропорта окончательно не решена"