2019-01-24T14:50:09+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону 15-летнему школьнику пересадили почку

Операция прошла в Ростовской областной клинической больнице
Ольга ГОПАЛО
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В общей сложности в донской столице были проведены 108 операций по трансплантации.В общей сложности в донской столице были проведены 108 операций по трансплантации.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ростове-на-Дону впервые пересадили почку подростку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Известно, что операция произошла в Ростовской областной клинической больнице. О школьнике известно, что у него была врожденная патология. До этого ему уже провели несколько операций. Однако ни программный гемодиализ, ни усилия хирургов не дали ожидаемого результата. Тогда и было принято решение о трансплантации органа.

Как рассказали медики, в настоящее время 15-летний пациент чувствует себя хорошо. Но пока находится еще в отделении реанимации. Пересаженный орган работает удовлетворительно. За парнем наблюдают не только хирурги, но также нефрологи и урологи.

В минздраве добавили, что в этой больнице в общей сложности уже было пересажено 68 почек, а в очереди на пересадку еще свыше ста больных. Всего же за три года в донской столице были проведены 108 операций по трансплантации.

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