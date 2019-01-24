В Ростове-на-Дону 15-летнему школьнику пересадили почку

СЕГОДНЯ 14:50 2019-01-24T14:50:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону впервые пересадили почку подростку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Известно, что операция произошла в Ростовской областной клинической больнице. О школьнике известно, что у него была врожденная патология. До этого ему уже провели несколько операций. Однако ни программный гемодиализ, ни усилия хирургов не дали ожидаемого результата. Тогда и было принято решение о трансплантации органа.

Как рассказали медики, в настоящее время 15-летний пациент чувствует себя хорошо. Но пока находится еще в отделении реанимации. Пересаженный орган работает удовлетворительно. За парнем наблюдают не только хирурги, но также нефрологи и урологи.

В минздраве добавили, что в этой больнице в общей сложности уже было пересажено 68 почек, а в очереди на пересадку еще свыше ста больных. Всего же за три года в донской столице были проведены 108 операций по трансплантации.