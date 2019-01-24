2019-01-24T15:26:20+03:00
Общество

В Ростовской области аптеку закрыли на месяц из-за продажи «наркоманских» лекарств

А у фармацевта даже не было профильного образования
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области по решению суда была закрыта одна из аптек. Фото: ГОПАЛО ОльгаВ Ростовской области по решению суда была закрыта одна из аптек. Фото: ГОПАЛО Ольга
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В Ростовской области по решению суда была закрыта одна из аптек. Причин для этого было несколько. Проверяющие нашли в торговом учреждении целый букет нарушений. В частности, там работал консультант, у которого не было профильноо образования. Кроме того, она же продавала медпрепараты из категории «аптечной» наркомании без рецепта. При этом жалобы на эту аптеку поступали уже не в первый раз. В итоге, дело было передано суд, который и решил приостановить деятельность торговой точки на 30 дней.

Как рассказали в региональном Росздравнадзоре, в минувшем году было составлено свыше 700 протоколов за безрецептурный отпуск лекарств из категории «аптечной» наркомании. Не редкими были случаи, когда на работу брали аптекарей без мед или фармобразования, а цены на жизненно необходимые лекарственные препараты завышались. За год общая сумма штрафов составила более 12 миллионов рублей.

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