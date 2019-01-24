В Ростовской области контрабандисты бензина получили до семи лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 15:09 2019-01-24T15:30:15+03:00

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В Ростовской области суд решил участь контрабандистов, которые переправляли бензин через российско-украинскую границу. Об этом сообщили в региональном Управлении ФСБ России.

По данным силовиков, дело было еще четыре года назад. Тогда были задержаны пять человек. В районе российского города Донецк они пытались организовать перекачку бензина с использованием трубопровода. Топливо должно было поступить на территорию незалежной.

В ведомстве добавили, что на месте задержания обнаружено и изъято более 33 тысяч литров бензина и оборудования для перекачки топлива. В итоге, было возбуждено уголовное дело, а суд приговорил участников банды к длительным срокам заключения - от четырех до семи лет.

После подачи всех апелляций, решение суда, наконец, вступило в законную силу.