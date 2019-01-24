В Ростовской области контрабандисты бензина получили до семи лет лишения свободы
В Ростовской области суд решил участь контрабандистов, которые переправляли бензин через российско-украинскую границу. Об этом сообщили в региональном Управлении ФСБ России.
По данным силовиков, дело было еще четыре года назад. Тогда были задержаны пять человек. В районе российского города Донецк они пытались организовать перекачку бензина с использованием трубопровода. Топливо должно было поступить на территорию незалежной.
В ведомстве добавили, что на месте задержания обнаружено и изъято более 33 тысяч литров бензина и оборудования для перекачки топлива. В итоге, было возбуждено уголовное дело, а суд приговорил участников банды к длительным срокам заключения - от четырех до семи лет.
После подачи всех апелляций, решение суда, наконец, вступило в законную силу.