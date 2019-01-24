Жителям Ростова-на-Дону напомнили, как правильно пользоваться газом

СЕГОДНЯ 15:25 2019-01-24T15:28:21+03:00

Трагедия в городе Шахты, которая унесла жизнь пятерых человек, стала поводом для большей бдительности. Фото: Ольга ГОПАЛО

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Взрыв газа в девятиэтажном доме на улице Хабарова, 16 в городе Шахты подтолкнул к размышлениям о том, что голубой огонек - это не только тепло и комфорт, но и серьезная ответственность. Причем не только за свою и жизнь своей семьи, но и соседей по дому.

В итоге, в Департаменте ЖКХ Ростова-на-Дону напомнили, как правильно пользоваться газом. А заодно и о том, что обеспечение надлежащего технического состояния внутридомового оборудования и своевременное заключение договора - обязанность абонента! Без последнего газ могут и отключить.

Кроме того, специалисты должны проводить ежегодную проверку, а пользователи не только пройти инструктаж по безопасному пользованию природным газом, но и иметь на руках инструкции по эксплуатации газовых приборов. Главное - строго их соблюдать.

Коммунальщики говорят, что при обнаружении запаха газа в помещении необходимо немедленно перекрыть запорные краны к приборам и на приборах, открыть окна и двери, вызвать аварийную службу. При этом запрещено включать свет и электроприборы, зажигать огонь. Кроме того, важно не закрывать и загромождать вентиляционные решетки.

АЛЛО!

Телефон аварийной службы газовщиков 04 или 104 с мобильного.