В Ростовской области раскрыли убийство 22-летнего парня

СЕГОДНЯ 18:13 2019-01-24T18:15:20+03:00

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В Ростовской области раскрыли убийство 22-летнего жителя Тарасовского района. Молодой человек пропал 12 января, отправившись в ломбард, выкупать сотовый телефон. Когда он не вернулся домой, родные начали поиск, а потом обратились в правоохранительные органы с заявление о его исчезновении.

- В ходе проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что молодой мужчина стал жертвой преступления – убийства, к которому причастны двое его знакомых 28 и 24 лет, - пояснили в региональном следкоме.

Когда мужчин задержали, они во всем признались, рассказав, что между ними произошел конфликт, который закончился убийством. По факту преступления возбуждено уголовное дело, следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.