В Ростовской области мужчина угнал машину собутыльника, чтобы покататься

СЕГОДНЯ 18:20 2019-01-24T18:22:22+03:00

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В Ростовской области под следствием оказался житель Мартыновского района, которого считают виновным в угоне машины. Впрочем, сам подозреваемый свою вину не отрицает, утверждает, что просто хотел покататься.

- В дежурную часть поступило заявление от местного жителя о том, что знакомый угнал у него автомобиль ВАЗ-21150, - рассказали в правоохранительных органах. - Ориентировка была направлена всем нарядам полиции.

Вскоре автоинспректоры заметили машину, которая была объявлена в розыск. Как и сообщил полицейским хозяин угнанной легковушки, за рулем находился 33-летний местный житель.

Oказалось, задержанный и владелец авто накануне вечером выпивали, после чего оставили автомобиль у общей знакомой. На следующий день подозреваемый без разрешения собственника забрал у женщины ключи и уехал в неизвестном направлении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.