Замглавы администрации Новочеркасска, попавшийся на взятке в миллион рублей, арестован на два месяца
В четверг, 24 января, суд удовлетворил ходатайство следователя о взятии под стражу первого заместителя главы администрации Новочеркасска Сергея Басакевича. Чиновника, напомним, сотрудники ФСБ поймали с поличным прямо в служебном кабинете - при получении взятки в миллион рублей.
За эти деньги он обещал покровительство и содействие в принятии капитального ремонта трамвайных путей (стоимость контракта почти 20 млн рублей).
- На данный момент проводятся следственные действия, - говорят в правоохранительных органах.
Известно, что 44-летний Сергей Басакевич был назначен на должность заместителя в феврале прошлого года, до этого работал в Октябрьском районе, как и нынешний глава администрации Новочеркасска.