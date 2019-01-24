2019-01-24T19:04:57+03:00
Происшествия

Замглавы администрации Новочеркасска, попавшийся на взятке в миллион рублей, арестован на два месяца

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Сергей Басакевич. Фото: сайт администрации НовочеркасскаСергей Басакевич. Фото: сайт администрации Новочеркасска
Изменить размер текста:

В четверг, 24 января, суд удовлетворил ходатайство следователя о взятии под стражу первого заместителя главы администрации Новочеркасска Сергея Басакевича. Чиновника, напомним, сотрудники ФСБ поймали с поличным прямо в служебном кабинете - при получении взятки в миллион рублей.

За эти деньги он обещал покровительство и содействие в принятии капитального ремонта трамвайных путей (стоимость контракта почти 20 млн рублей).

- На данный момент проводятся следственные действия, - говорят в правоохранительных органах.

Известно, что 44-летний Сергей Басакевич был назначен на должность заместителя в феврале прошлого года, до этого работал в Октябрьском районе, как и нынешний глава администрации Новочеркасска.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области мужчина угнал машину собутыльника, чтобы покататься
В Ростовской области раскрыли убийство 22-летнего парня
Жителям Ростова-на-Дону напомнили, как правильно пользоваться газом
В Ростовской области контрабандисты бензина получили до семи лет лишения свободы
В Ростовской области аптеку закрыли на месяц из-за продажи «наркоманских» лекарств
В Ростове-на-Дону 15-летнему школьнику пересадили почку
Гарантийный фонд Ростовской области начинает цикл тренингов для бизнеса
Ростовские таможенники обнаружили контрафактные игрушки Moxie girlz
"Если они не будут забивать пенальти, какие могут быть планы?": губернатор поставил ФК "Ростов" задачу на сезон
В Ростове-на-Дону на ремонт цирка потратят 14 миллионов рублей
Власти прорабатывают вопрос о присоединении к Ростову-на-Дону Аксая, Батайска и части Мясниковского района
С друзьями по палате: в Ростове-на-Дону прошел концерт группы «Звери»
Василий Голубев: "То, что транспортную реформу в Ростове-на-Дону начали в октябре, было большой ошибкой"
Василий Голубев: "Гандбол-арена" будет построена на "Трудовых резервах"
«Без лаве подойдет?»: Звезде Playboy Марии Лиман поклонник предложил свою кандидатуру в качестве суженного
Василий Голубев: "Через пять лет Темерник станет чистым, а вокруг него раскинется зона отдыха"
Василий Голубев: "80 процентов юрлиц не заключили договоры на вывоз мусора! И сваливают его в контейнеры для населения"
В Ростове-на-Дону пьяный дебошир сломал нос сотруднику полиции
«Теплее быть не может»: поклонники оценили новое фото пловчихи Юлии Ефимовой
Василий Голубев: "Пока судьба территории старого аэропорта окончательно не решена"