Замглавы администрации Новочеркасска, попавшийся на взятке в миллион рублей, арестован на два месяца

СЕГОДНЯ 18:37 2019-01-24T19:04:57+03:00

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В четверг, 24 января, суд удовлетворил ходатайство следователя о взятии под стражу первого заместителя главы администрации Новочеркасска Сергея Басакевича. Чиновника, напомним, сотрудники ФСБ поймали с поличным прямо в служебном кабинете - при получении взятки в миллион рублей.

За эти деньги он обещал покровительство и содействие в принятии капитального ремонта трамвайных путей (стоимость контракта почти 20 млн рублей).

- На данный момент проводятся следственные действия, - говорят в правоохранительных органах.

Известно, что 44-летний Сергей Басакевич был назначен на должность заместителя в феврале прошлого года, до этого работал в Октябрьском районе, как и нынешний глава администрации Новочеркасска.