2019-01-25T09:22:33+03:00
Происшествия

В Ростовской области при пожаре погиб человек

Причина ЧП еще выясняется
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Архив "КП"
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В четверг, 24 января, в городе Каменск-Шахтинский погиб человек. Как сообщили в региональном МЧС, это случилось во время пожара.

- В 23:41 поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по улице Кузнечная, - пояснили в службе спасения. - В тушении принимали участие 11 сотрудников, которые задействовали три единицы техники.

Огонь удалось локализовать в 23:54, а через пять минут полностью ликвидировать. Во время разбора завалов на площади 48 квадратных метров было обнаружено тело погибшего человека. На данный момент его личность не установлена. На месте работают дознаватели, которые выясняют обстоятельства возникновения пламени.

В тот же день в поселке Вершиный (Семикаракорский район) на улице Молодежной сгорел магазин на площади 42 квадратных метров. Во время пожара никто не пострадал.

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