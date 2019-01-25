В Ростовской области награду губернатора получил декан юрфака ЮФУ

СЕГОДНЯ 09:30 2019-01-25T09:30:51+03:00

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В Ростове-на-Дону награду Губернатора Ростовской области за значительный вклад в подготовку и проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году вручили декану юридического факультета Южного Федерального университета. Это произошло на первом ректорском совещании в вузе в новом году. Ее Игорь Зиновьев получил из рук министра имущественных и земельных отношений региона Николая Толмачева.

Фото: Ольга Кубышева

По словам Игоря Петровича, в сотрудничестве с коллегами из министерства были решены правовые вопросы, связанные с изъятием комплекса земельных участков для строительства аэропорта «Платов».

На том же совещании Инна Шевченко - врио ректора ЮФУ, представила нового председателя Объединенного совета обучающихся Южного федерального университета Юрия Болотина. Им стал студент экономического факультета.

Кроме того, была озвучена информация о модернизации порядка нормирования и планирования объемов работы НПР. Ее озвучил Павел Махно - руководитель Департамента сопровождения образовательных и научно-инновационных программ и проектов.