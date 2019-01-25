2019-01-25T09:33:01+03:00
Звезды

"Толстый фраер вам сыграет": Баста уехал в Америку

У рэпера из Ростова-на-Дону скоро начнется тур по США
Илья БОГОМОЛОВ
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Василий Михайлович в Лос-Анджелесе.Василий Михайлович в Лос-Анджелесе.Фото: Instagram.com
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Известный ростовчанин, рэпер Баста уехал на гастроли в Америку. Сейчас артист находится в Лос-Анджелесе, откуда активно постит фотографии в Instagram.

Один из снимков, на фоне стоящих на улице старинных пианино, Василий подписал строчкой из песни "Карамболь" Михаила Шуфутинского: "Фраер, толстый фраер, на рояле вам сыграет". В ответ подписчики один за другим стали комментировать, что он совсем не толстый. Напомним, чтобы следить за своим здоровьем, Баста активно занимается в спортзале и берет уроки бокса, о чем часто рассказывает в соцсетях.

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Фраер, толстый фраер, на рояле вам сыграет...
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Кстати, концерт в Лос-Анджелесе у Василия Вакуленко намечен только на 1 февраля. Похоже, что он решил устроить себе небольшие американские каникулы. 8 числа рэпер выступит в Канаде, а 10-го даст концерт в Нью Йорке.

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