"Толстый фраер вам сыграет": Баста уехал в Америку

СЕГОДНЯ 09:33 2019-01-25T09:33:01+03:00

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Известный ростовчанин, рэпер Баста уехал на гастроли в Америку. Сейчас артист находится в Лос-Анджелесе, откуда активно постит фотографии в Instagram.

Один из снимков, на фоне стоящих на улице старинных пианино, Василий подписал строчкой из песни "Карамболь" Михаила Шуфутинского: "Фраер, толстый фраер, на рояле вам сыграет". В ответ подписчики один за другим стали комментировать, что он совсем не толстый. Напомним, чтобы следить за своим здоровьем, Баста активно занимается в спортзале и берет уроки бокса, о чем часто рассказывает в соцсетях.

bastaakanoggano Фраер, толстый фраер, на рояле вам сыграет...

Кстати, концерт в Лос-Анджелесе у Василия Вакуленко намечен только на 1 февраля. Похоже, что он решил устроить себе небольшие американские каникулы. 8 числа рэпер выступит в Канаде, а 10-го даст концерт в Нью Йорке.